Il vento spazza la città: raffiche sopra i 100 km/h, super lavoro dei vigili del fuoco

Genova si sveglia sotto un cielo terso, spazzato da raffiche di vento che sfiorano i 100 km/h. E dopo lunghe giornate di pioggia, i problemi adesso sono legati proprio al vento, che ha costretto i vigili del fuoco, sin dalle prime ore della mattina, a intervenire su alberi e impalcature pericolanti e altre situazioni potenzialmente pericolose.

Le segnalazioni sono arrivate da ogni parte della città, da Castelletto e Oregina passando per la Valpolcevera e la Valbisagno, e ripercussioni si sono avute anche al porto di Pra'-Voltri, che da poco dopo le 5 ha sospeso le attività di movimentazione dei container. Nessun problema, invece, all’aeroporto Cristoforo Colombo, dove i voli partono e decollano regolarmente. Resta quindi in vigore l'avviso per vento, che comporta l'adozione di provvedimenti specifici su tutto il territorio comunale.

Dal punto di vista strettamente meteorologico, i dati raccolti da Arpal rivelano che nelle ultime ore il vento settentrionale si è manifestato con i suoi effetti in particolare sul settore centrale della regione. La raffica più intensa, 116.3 km/h si è registrata alle 8 al Porto Antico, cui seguono Marina di Loano con 100.4, Castellaccio con 92.9, il monte Pennello con 85.7, il porto di Arenzano con 82.8, Framura con 76.3.

Per oggi il Centro Meteo Arpal prevede venti da Nord, Nord-Est in ulteriore rinforzo fino a 70-80 km/h sulla zona B e la parte orientale della zona A dove le raffiche potranno raggiungere 90-100 km/h. Sulle restanti zone (parte occidentale di A, DE e C) venti forti sui 50-60 km/h sempre rafficati con rinforzi sui 70-80 km/h.

In calo le temperature minime: alle 7.15 Monte di Mezzo, stazione nel comune di Santo Stefano d’Aveto (Genova) segna -4.5, Pratomollo (Genova) -3.8, Monte Settepani (Savona) -3.3. Nello spezzino spicca Padivarma con -2.1, nell’imperiese Verdeggia con 0.9.