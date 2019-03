Notte all'insegna del forte vento, qualche danno in città

Si è calmato soltanto in mattinata, dopo una notte difficile, il vento che dalla serata di lunedì ha iniziato a soffiare con violenza sulla regione.

Le raffiche, che hanno raggiunto punte di 141.1 km/h al Lago di Giacopiane e 135.4 al porto di Arenzano, hanno causato i danni più gravi sulle alture tra Cogoleto e Lerca, dove in nottata è divampato un tremendo incendio che ha costretto all’evacuazione di 47 persone, ma anche a Genova si è registrato qualche disagio, legato sopratutto a grondaie e cartelloni pericolanti, tetti scoperchiati e alberi caduti.

Moltissimi anche i danni agli scooter parcheggiati in strada e fatti cadere sull’asfalto, qualche danno alle auto per la caduta di oggetti da balconi e davanzali.

Per tutta la giornata di martedì, via ricordato, resta in vigore l'avviso per vento e il conseguente divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla Sopraelevata e la chiusura al pubblico di giardini, parchi storici comunali e cimiteri.