Vento forte, chiuso e poi riaperto il terminal Psa di Pra'

Il vento forte che sta sferzando la regione sta creando alcuni disagi. Come sempre in questi casi, molti gli interventi sin dalle prime ore della mattina da parte dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti e qualche tetto scoperchiato. Nessun danno grave e nessun ferito.

Chiuso il terminal Psa di Pra' per un'ora con ripercussioni sul traffico a causa dell'impossibilità per i tir a entrare in porto. Qualche problema anche all'aeroporto sul collegamento con Roma. A partire dal pomeriggio il vento dovrebbe iniziare a calare. In vigore per tutto il giorno l'avviso di Arpal con relative chiusure.

Alle 10 la raffiche più forti segnalate dalla rete regionale Omirl sono state registrate, in costa, a Fontana Fresca (alture di Sori, Genova) con 137.5 km/h e, sui rilievi, al lago di Giacopiane (Genova) con 131 km/h. Altri valori di punta: Monte Pennello (alture del Ponente genovese) 126.4 km/h, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) 119.9, Arenzano Porto (Genova) 104, Torriglia Garaventa (Genova) 102.2. A Genova si registrano raffiche a 92.9 km/h al Porto Antico e di 92.2 km/h a Castellaccio.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 10 dicembre 2019

Fino alle prime ore del pomeriggio venti settentrionali di burrasca forte con raffiche superiori ai 100 km/h, in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli esposte. Parziale attenuazione nel corso del pomeriggio con intensità tra forte e di burrasca; tra deboli e moderati in tarda sera. Mare localmente molto mosso in calo.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 11 dicembre 2019

In serata deboli precipitazioni sparse associate a locali rovesci di debole intensità sulla parte orientale della regione.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 12 dicembre 2019

Probabile parziale peggioramento in serata sul Ponente per l'approssimarsi di una veloce perturbazione da Nord-Ovest. Nuovo aumento del moto ondoso con mare molto mosso a Levante.