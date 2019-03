Torna il vento di burrasca, attese raffiche sino a 100 km/h

Torna il vento di burrasca in Liguria, come da bollettino Arpal che per mercoledì 20 marzo prevede raffiche che potranno raggiungere gli 80-100 chilometri orari

I venti settentrionali si concentreranno prevalentemente sui crinali e allo sbocco delle valli, agitando anche il mare, previsto molto mosso sulle coste del ponente e di parte del centro.

Le raffiche, tendenti a disporsi da Nord-Est nel corso della giornata, potranno raggiungere già oggi i 70-90 km/h, in particolare sui crinali. Nota positiva, la permanenza di cielo sereno su tutta la regione.