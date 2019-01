Alberi caduti, tetti e cartelloni pericolanti: disagi in città per il forte vento

Raffiche da oltre 100 km orari stanno sferzando in queste ore la città, e i problemi non si sono fatti attendere: dal primo pomeriggio di giovedì si sono moltiplicate le segnalazioni su alberi caduti e strutture pericolanti, e Vigili del fuoco e Municipale sono impegnati in diversi quartieri.

Per quanto riguarda gli alberi, per esempio, due episodi si sono verificati in via Massone, nel quartiere genovese di San Martino, e in via delle Ginestre, a Quezzi. Traffico momentaneamente interrotto, poco dopo le 16, anche in via Nasche, a San Desiderio, per la lamiera di un tetto parzialmente sradicata e in bilico sulla strada sottostante: sul posto una squadra dei Vigili del fuoco e una pattuglia della Municipale.

Episodi simili si sono verificati anche nell’entroterra, con diversi alberi caduti (uno, piuttosto grosso, sulla strada che collega Busalla a Savignone) e rami pericolanti. Arpal ha emesso un avviso per forte vento per l’intera giornata di oggi: la Sopraelevata resta off limit per telonati e moto, chiusi parchi e cimiteri.