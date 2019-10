Vento, raffiche a 115 km/h ad Arenzano: interventi in tutta la città

Temperature più basse di diversi gradi (a Genova minima di 14,8 gradi), alberi e rami caduti e recinzioni scardinate: Genova si è svegliata così dopo una notte di forti raffiche di vento che hanno spinto Arpal a emettere un bollettino di avviso e il Comune ha vietare la Sopraelevata a moto, furgoni e telonati.

Il vento ha fatto danni in particolar modo a ponente, con alberi e rami caduti a Voltri, Sestri Ponente e Pegli e diverse recinzioni di cantiere finite in mezzo alla strada. Disagi comunque molto contenuti alla luce delle raffiche che in certi casi hanno sfiorato i 100 km/h, e su cui sono intervenuti, per la messa in sicurezza, polizia Locale e vigili del fuoco.

Stando a quanto riportato da Arpal, lungo la costa è stata registrata una raffica a 115.6 km/h al porto di Arenzano, mentre sui rilievi si è arrivati a 139 km/h a Monte Pennello. Altre raffiche degne di segnalazion: 103.7 al Lago di Giacopiane (Genova), 99.7 a Poggio Fearza (Imperia), 93.2 a Genova Castellaccio, 85.7 a Fontana Fresca (Genova), 85.3 a Genova Porto Antico.

Nella notte è inoltre caduta un po’ di pioggia. Precipitazioni deboli con un rovescio da 6.6 millimetri in 15 minuti a Framura (La Spezia) che ha cumulato in totale 14.6 millimetri dalla mezzanotte. Sempre dalla mezzanotte cumulata massima di 15.6 millimetri a Pratomollo (Genova).

Le temperature minime, come detto, sono in calo: il valore più basso a Poggio Fearza (Imperia) con 2.5, ma sono da segnalare anche i 3.9 di Pratomollo (Genova) e i 4.2 di Monte Settepani (Savona) (nello spezzino 7.0 a Casoni di Suvero). La minima più alta, 20 gradi, ad Alassio.