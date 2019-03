Vento di burrasca forte: scattano divieti e chiusure

Il centro meteorologico Arpal ha emanato l’avviso per vento settentrionale di burrasca forte che, dalla parte centrale di lunedì 11 marzo 2019, porterà raffiche di 80-100 km/h specie sui crinali e agli sbocchi delle valli, oltre i 100 km/h sui rilievi più alti. A seguito dell'avviso, entrano in vigore le ordinanze del Sindaco, che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità.

Vento forte 11 marzo 2019: le disposizioni del Comune

Divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro” nella giornata di lunedì 11 marzo e fino a cessate esigenze.

Chiusura al pubblico, oggi lunedì 11 marzo di giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso.

Chiusura al pubblico nella giornata di lunedì 11 marzo di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

La suddivisione complessiva in zone del territorio regionale

A: lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, val Polcevera e alta val Bisagno

C: lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e valle Sturla

D: valle Stura ed entroterra savonese fino alla val Bormida

E: valle Scrivia, val d'Aveto e val Trebbia.

Arpal previsioni meteo 11 marzo

Temporaneo aumento dell'instabilità nelle ore centrali e pomeridiane con possibili brevi e locali rovesci o temporali al più moderati, in particolare su A e sui rilievi di BCE. Dalle ore centrali ingresso di venti settentrionali molto rafficati in rinforzo fino a burrasca o burrasca forte con raffiche di 80-100 km/h specie sui crinali e agli sbocchi delle valli, oltre i 100 km/h sui rilievi più alti. Mare molto mosso sotto costa, fino ad agitato al largo.

Arpal previsioni meteo 12 marzo

Fino al primo mattino ancora venti forti settentrionali su BCE con raffiche fino a 70-80 km/h, localmente forti altrove. Dalla tarda mattinata tendenza a rotazione dai quadranti meridionali e rinforzo fino a 40-50 km/h, anche rafficati sui capi esposti di A e sui rilievi di BDE. Mare in aumento fino a molto mosso.

Arpal previsioni meteo 13 marzo

L'arrivo di una perturbazione accompagnata da un flusso sudoccindentale in quota determina deboli precipitazioni su C, in particolare nella prima parte della giornata. Venti localmente forti (40- 50 km/h) dai quadranti meridionali su BC, in graduale rotazione dai quadranti settentrionali moderati o localmente forti a partire da Ponente. Mare molto mosso, localmente agitato su C per onda da Sud-Ovest.