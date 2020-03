Vende una stufa ma dopo il pagamento non la consegna: denunciato per truffa

Ha comprato una stufa sul web ma, dopo aver pagato, l'acquisto non gli è mai arrivata a casa.

È successo lo scorso mese di febbraio quando un 49enne di Cogorno ha acquistato una stufa a pellet messa in vendita da uno sconosciuto su internet, per un importo pari a circa 800 euro. Ha contattato il venditore, gli ha versato la somma pattuita su una carta PostePay virtuale, e poi ha aspettato la consegna, che però non è mai arrivata. In più il venditore si è reso irreperibile.

Dunque il 49enne ha chiamato i carabinieri di Chiavari che hanno indagato e, al termine egli accertamenti, hanno identificato il truffatore, un uomo di 48 anni, pregiudicato, denunciato per truffa aggravata.