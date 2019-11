Festa per la prima del Carlo Felice: tutte le variazioni alle linee Amt

Giovedì 7 novembre, in occasione degli eventi in programma per festeggiare la prima del teatro Carlo Felice, tra cui fuochi d'artificio e distribuzione gratis di farinata e birra, alcune vie del centro saranno interdette al transito veicolare.

Dunque dalle ore 14.00 e fino cessate esigenze, le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 36/, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 606, 607, 617, 618, 635, 640, 641, 685, 686, 687 e Volabus modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20, 618 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi e piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 36, 36/ e 606

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio in coda a quello della linea 17. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, Via XX Settembre, Via V Dicembre, Via Vernazza, Via XII Ottobre, Piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi e piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 46, 685, 686 e 687

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi e via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 617

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi e piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: percorso regolare.