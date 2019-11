Frane e strade chiuse, la Valpolcevera rivive l'incubo del crollo del Morandi

«È il caos: ora siamo davvero isolati». Antonella Marras, una degli storici portavoce del comitato spontaneo Cittadini di Borzoli e Fegino, sfrutta Facebook per sfogare tutta l’amarezza e tentare di mettere in guardia chi come lei abita a Borzoli e deve raggiungere altre zone della città: frane e allagamenti dei giorni scorsi hanno costretto alla chiusura di numerose strade, e la Valpolcevera torna a vivere l’incubo post crollo del Morandi, proprio in un periodo in cui, con la riapertura di alcune strade, aveva ricominciato a respirare meglio.

Lunedì mattina la polizia Locale ha reso nota la riapertura di via Ferri e via Borzoli, chiuse dalla nottata, ma l’elenco delle strade chiuse resta lungo e le conseguenze sul traffico molto pensati: chiusa via San Quirico, chiuso corso Perrone per l’imponente frana che si è verificata sabato mattina, chiusa l’Aurelia tra Voltri e Arenzano per un’altra frana che si è andata ad aggiungere a quella che già si era verificata e aveva fatto scattare la parziale chiusura, e ancora chiuse via Perlasca (dal ponte Romero in poi) e via 30 Giugno per lavori legati alla costruzione del nuovo ponte.

La conseguenza diretta è che lunedì mattina la coda iniziava già da Pontedecimo e proseguiva sino a ben oltre il ponte di Cornigliano, coinvolgendo gran parte della Valpolcevera in un unico, lungo serpentone: «Chi non è costretto non prenda l'auto e vada in treno», è uno dei consigli che rimbalzano da una bacheca all'altra. Peccato che anche i treni abbiano le loro criticità, soprattutto quelli diretti verso Acqui Terme e Ovada, che viaggiano a velocità ridotta (meno di 30 km/h): «Ritardi enormi - confermano i pendolari - sono partito alle 6 da Brignole e alle 8 non ero ancora arrivato a Ovada».

E si tratta, ovviamente, soltanto della punta dell’iceberg: «Sono caduti oltre 1700 mm di pioggia in certe zone, in generale in pochi giorni è caduto ilm 25% della pioggia che mediamente cade in un anno», hanno fatto sapere da Arpal, giustificando in parte perché tutto il territorio genovese e della provincia sia ferito, martoriato da una pioggia incessante che è caduta per ore e giorni consecutivi senza stop e ha inzuppato il terreno causando frane, cedimenti dell’asfalto, crepe, smottamenti.

Il caso più emblematico sicuramente quello del viadotto dell’A6, tra Savona e Altare, crollato domenica pomeriggio perché investito da una frana, cui si aggiungono le voragini sull’A21, vicino a Villanova d’Albenga, e quelle in A10, tra Varazze e Arenzano in direzione Genova dove, due distinti smottamenti che hanno trascinato detriti in carreggiata. In questo caso Autostrade per l’Italia prevede di ripristinare la viabilità entro la giornata di lunedì, nel frattempo restano chiusi l'ingresso da Varazze per Genova - per cui si consiglia in alternativa l'entrata ad Arenzano - e l'uscita ad Arenzano provenendo da Savona con consiglio di uscire a Varazze e raggiungere Arenzano tramite l’Aurelia.