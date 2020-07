Appartamenti occupati abusivamente, quattro denunce in Valpolcevera

Operazione della Polizia Locale in Valpolcevera contro le occupazioni abusive delle case comunali. Quattro le denunce all'Autorità Giudiziaria nella mattinata di venerdì 3 luglio 2020 per per altrettanti responsabili di occupazione abusiva di case del patrimonio abitativo comunale.

L'operazione effettuata dal V distretto Territoriale della Polizia Locale (Valpolcevera) si è svolta in via Lungotorrente Secca, via Sbarbaro e via Pedrini con l'ausilio di uomini del I distretto, quello del centro. Gli accertamenti porteranno ad altrettante procedure di sgombero e le denunce sono scattate per tre italiani e uno straniero.

In due casi, nelle abitazioni sono stati trovati anche dei bambini. La situazione delle famiglie con soggetti minori o deboli sarà segnalata ai Servizi Sociali del Comune perché possano prestare assistenza quando gli sgomberi saranno effettuati.

Le case potranno così essere recuperate e, dopo gli eventuali interventi di ristrutturazione, assegnate ad aventi diritto.