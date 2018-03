Valpolcevera, prossimamente un mercatino delle aziende agricole

Potrebbe presto arrivare in Valpolcevera un mercatino delle aziende agricole: se ne è parlato martedì 27 marzo in consiglio comunale, e la giunta si è dimostrata disponibile a sviluppare l'argomento.

A sollevare la questione, con un'interrogazione, il consigliere Stefano Giordano, del M5S.

E a Giordano ha risposto l'assessore alle Attività Produttive Paola Bordilli: «Ho già un incontro fissato con il Municipio Valpolcevera, a tal proposito. Giudico interessante la richiesta, soprattutto per la valorizzazione dell'agricoltura delle nostre valli».

Il Comune pensa anche al web: «Pensiamo anche all'attivazione di una piattaforma internet, per far vivere il nostro mercato anche in altre zone».