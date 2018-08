Valpolcevera, incendio in una fabbrica di materiale ottico

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di martedì in una fabbrica di materiale ottico in via Albisola, nel quartiere genovese di Pontedecimo.

A dare l’allarme, intorno alle 14, sono stati i dipendenti dell’azienda: le fiamme sono divampate da un macchinario per la colazione delle lenti, e nonostante il pronto intervento di un operaio, che le ha subito spente, i locali sono stati invasi dal fumo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

aSul posto è quindi intervenuta la squadra di Bolzaneto, che ha portato fuori il macchinario e spento la parte interna che ancora bruciava. Con il moto ventilatore hanno poi liberato i locali fumo. Non risultano feriti né intossicati.