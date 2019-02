Vasto incendio boschivo al passo della Bocchetta

Il forte vento di oggi sta alimentando un vasto incendio boschivo in località Bocchetta.

Il pronto intervento della squadra di Bolzaneto, già intervenuta in mattinata a Serra Riccó per un altro rogo, non è stato sufficiente a fermare le fiamme.

Il direttore delle operazioni di spegnimento sta coordinando le squadre dei soccorsi; le numerose squadre di volontari e l'elicottero stanno lavorando da ore nel tentativo di domare l'incendio.