Casa della Salute in Valpolcevera, il Comune: «Pronta nel 2022»

Tempi certi, secondo quanto dichiarato nell'ultima seduta del consiglio comunale di Genova, per la Casa della Salute in Valpolcevera, che sorgerà presso l'ex Istituto professionale Trucco di Bolzaneto.

La questione è stata sollevata dal consigliere di Forza Italia Guido Grillo, che ha chiesto aggiornamenti alla Giunta in merito agli adempimenti svolti e a quelli ancora da portare a termine.

L’assessore Francesca Fassio ha spiegato: «Di nuovo c’è la firma il 6 dicembre del protocollo per la realizzazione della Casa della Salute apposta dall’assessore regionale alla sanità Sonia Viale, dalla conferenza dei sindaci dell’Asl 3, rappresentata dal sindaco di Busalla, per il Comune di Genova ha sottoscritto Federico Romeo, presidente del Municipio V Valpolcevera, il direttore dell’Asl 3, Bottaro e le organizzazioni sindacali. È già stata avviata la procedura di gara per l’appalto del servizio e le offerte dovranno arrivare entro il 23 dicembre. I lavori inizieranno nei primo mesi del 2020 e dovranno durare 32 mesi».