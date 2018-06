Coltiva marijuana in casa e spaccia cocaina, 35enne nei guai

Un genovese di 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza di Busalla. I militari durante un controllo hanno notato lo stato di agitazione dell'uomo e hanno deciso di perquisirlo, anche perché l’unità Cinofila del primo gruppo della Guardia di Finanza di Genova ha segnalato la presenza di droga.

La perquisizione

Al termine dell’ispezione i finanziarti hanno trovato alcune dosi di cocaina già suddivise e pronte per essere spacciate in Val Polcevera, come successivamente dichiarato dallo stesso cittadino genovese.

Droghe & coltivazione di marijuana

Successivamente i militari hanno deciso di perquisire anche l'abitazione del 35enne, dove hanno trovato e sequestrato sostanze stupefacenti di vario genere per un totale di circa 190 grammi e una coltivazione di marijuana esercitata tramite una serra artigianale allestita nella casa. L'uomo, dopo l'arresto, è stato processato per direttissima.