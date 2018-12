Valpolcevera in festa, metropolitana gratuita fino a mezzanotte

Venerdì 14 dicembre in occasione dell'evento “Valpolc'è”, la metropolitana sarà gratuita dalle ore 16 fino a mezzanotte sull'intera tratta Brin-Brignole per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere Certosa per partecipare al ricco programma di iniziative e spettacoli.

A 120 giorni dal crollo del ponte Morandi il Comune di Genova, insieme con il Municipio V e la Regione Liguria, ha organizzato una serata evento a Certosa: un momento di aggregazione, portando nel cuore il ricordo delle vittime, per raccontare e vivere insieme il desiderio di andare avanti, di ripartire, di non arrendersi della Valpolcevera e di Genova.

La festa inizierà nel pomeriggio, ci sarà tanta musica, spettacoli per tutte le età, street food e la possibilità di fare lo shopping natalizio nei negozi della Valpolcevera.