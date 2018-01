Appartamento in fiamme, 95enne tratta in salvo dai pompieri

Nella serata di ieri, sabato 20 gennaio, in via Cambiaso in Valpolcevera, un'anziana signora è rimasta bloccata in casa a causa di un incendio. Le fiamme sono partite, secondo i pompieri, da un elettrodomestico andato in cortocircuito.

I vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 20.15 e hanno tratto in salvo la signora per poi affidarla alle cure del 118. Considerata l'età, 95 anni compiuti, la residente è stata accompagnata in codice rosso all'ospedale San Martino per i controlli del caso.

Il palazzo non ha riportato danni. Per il soccorso e la bonifica, via Cambiaso è stata chiusa al traffico per circa mezzora.