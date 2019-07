Turista scippata al ristorante, ladro bloccato da un cittadino

Cena rovinata per una turista inglese scippata in piazza Valoria.

La donna si stava gustando un tipico piatto genovese, seduta nel dehor di un ristorante, quando due ladri le hanno strappato via la borsa dalla sedia e si sono dati alla fuga.

Attonita la donna non ha potuto che gridare "Help! Aiuto". Un cittadino che si trovava nella stessa piazza, non ci ha pensato due volte ed è intervenuto, riuscendo a bloccare uno dei due furfanti.

Il ladro si dimenava nel tentativo di scappare alla sua presa ma l'uomo ha trattenuto il manolesta fino all'arrivo della polizia. Il complice, invece, ha continuato la sua corsa, dileguandosi nei vicoli.

Gli agenti della volante, accorsi sul posto, hanno rassicurato la signora e raccolto la sua denuncia.