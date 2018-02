Arriva la Coppa Davis, 100mila euro per i lavori a Valletta Cambiaso

Tra venerdì 6 e domenica 8 aprile 2018 si svolgeranno a Genova i quarti di finale della Coppa Davis di tennis tra Italia e Francia, appuntamento sportivo di interesse internazionale negli impianti di Valletta Cambiaso.

100mila euro per la messa a norma

Per l'occasione l’assessorato ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni ha dato il via ai lavori di messa a norma degli impianti. I lavori, realizzati da Aster e Comune di Genova, comporteranno una spesa di circa 100 mila euro a carico dell’amministrazione e riguardano la messa in sicurezza degli impianti elettrici, la sostituzione dei seggiolini, la predisposizione delle necessarie vie di esodo per gli spettatori e altre opere manutentive necessarie a rendere l’impianto adeguato a questo grande evento sportivo.