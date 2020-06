Viabilità nel caos, la Valle Stura dice basta e scende in piazza: presidio al casello di Masone

Una manifestazione al casello di Masone, chiuso per frana sino al 6 luglio (con l’unica eccezione dei mezzi di soccorso, per cui è stato ricavato un bypass) per dire basta a una viabilità ormai senza regole che ha letteralmente soffocato la vallata.

L’iniziativa è dei sindaci e di cittadini delle valli Stura, Orba, Leira e Basso Piemonte, e l’appuntamento è per sabato 4 luglio alle 9: «Una manifestazione pacifica per dire che non è più tollerabile la situazione della viabilità autostradale e provinciale che perdura ormai da mesi ed è in continuo peggioramento - fanno sapere gli organizzatori - per non narrarle della quasi totale assenza di un trasporto pubblico efficiente».

I sindaci hanno già dato la propria adesione all’iniziativa: «Questa manifestazione servirà a dare visibilità al disagio che ormai tutti stiamo condividendo da troppo tempo - ha detto il sindaco di Campo Ligure, già alle prese con le difficili operazioni di rimozione dell’ordigno bellico trovato sotto il ponte della ferrovia -Noi come amministrazione saremo in prima linea per dare voce alla Valle Stura e al nostro Comune. Invitiamo l'intera popolazione a partecipare».