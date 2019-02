Incidente sul lavoro in Val Varenna, operaio in codice rosso al Galliera

Un operaio di 46 anni è stato ricoverato all'ospedale Galliera dopo essere caduto in un cantiere in via Cassanello, in val Varenna.

L'uomo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe inciampato e cadendo avrebbe sbattuto il viso contro alcuni tubi e un ferro che si trovavano sul terreno, procurandosi ferite al volto e alla testa.

Immediatamente soccorso da ambulanza e automedica, è stato portato al Galliera con urgenza e ricoverato nel reparto di chirurgia maxillofacciale: molto probabile che debba subire un'operazione. Resta da chiarire, ora, l'esatta dinamica dell'incidente: sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Ispettorato del Lavoro per i rilievi.