Regione Liguria: il vademecum per l'emergenza freddo

Riattivazione del percorso previsto per le situazioni emergenziali, particolare attenzione alle dimissioni che siano protette, potenziamento dell’area neuro-traumatologica. Sono le misure adottate dal sistema sanitario ligure su indicazione di Regione Liguria e Alisa in vista dell’ondata di freddo eccezionale che a partire da domenica interesserà il territorio con l’arrivo di una perturbazione di origine artica.

Persone senza fissa dimora

Per quanto riguarda le persone senza fissa dimora, Regione Liguria ricorda lo stanziamento di 850mila euro destinati ai cinque comuni capofila delle Conferenze dei sindaci delle Asl per implementare e sviluppare, in sinergia con le associazioni di volontariato impegnate sul territorio, i servizi in risposta ai bisogni primari (dalla distribuzione di viveri, indumenti e farmaci, alla cura e igiene della persona fino alle mense), i servizi di accoglienza notturna (dormitori, comunità semiresidenziali e residenziali, alloggi protetti o autogestiti) e i servizi di accoglienza diurni.

Inoltre all’interno dell’Ospedale Policlinico San Martino (Padiglione 10) è operativa la struttura “Il Basilico” con 15 posti letto in funzione h24 durante il periodo invernale per garantire una ‘convalescenza protetta’ a persone senza fissa dimora o in condizione di grave marginalità, che, a seguito di episodi acuti, accessi al Pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di stabilizzazione delle condizioni di salute.

Vademecum per l'emergenza freddo