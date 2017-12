Rissa all'alba nel centro storico, i residenti: «Faremo l'ennesimo esposto»

Ennesima alba di discordia nel centro storico. A dirlo è Claudio Garau, portavoce del Comitato piazza Sarzano. «Alle 3 circa un gruppo di ragazzi che sostava nei pressi della Colonna Infame in piazza Vacchero ha dato vita all'ennesima rissa per futili motivi. Urla, bottiglie che si infrangono a terra e quel controllo tanto agognato che non arriva mai».

I residenti tornano a richiamare l'attenzione sulla difficile situazione dei vicoli. «Il mese di dicembre - dichiara Garau - chiude con un bilancio penoso, 2 aggressioni a scopo di rapina, un locale con lo spazio esterno devastato e numerose risse. Per l'ennesima volta faremo un esposto (nel 2017 siamo arrivati a 5) dove chiediamo divise in zona durante l'orario più caldo, ovvero dalle 3 alle 5. In queste notti si sono verificati atti vandalici, schiamazzi e risse, ma purtroppo siamo soli. Questo è il sentimento dei residenti. Proprio tre sere fa sono stati rotti i vetri delle macchine parcheggiate di alcuni residenti».