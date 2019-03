Spacciano cocaina in zona Prè, tre arresti

Nella tarda mattinata di mercoledì 13 marzo 2019 in piazza Vacchero nel centro storico un giovane ha ceduto delle dosi di cocaina in cambio di alcune banconote da dieci euro a un genovese. I due, notati dai carabinieri, sono stati fermati dalla pattuglia della Maddalena. Il pusher, identificato in un senegalese di 28 anni con pregiudizi di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel tardo pomeriggio, invece, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro, nell'ambito di un servizio antidroga tra via Prè e via Gramsci, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti due senegalesi, un ventenne e un 27enne, entrambi con pregiudizi di polizia, poiché avevano ceduto in cambio di pochi euro una dose di cocaina a una brasiliana. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 45 euro, sequestrati con la droga.

Gli arrestati sono stati processati in mattinata.