Minaccia di morte i vicini con un coltello, anziano denunciato

Ha minacciato di morte i vicini di casa con un coltello a serramanico per questioni legate al vialetto in comune, impedendo loro di fatto di passarvi sopra e costringendoli a rientrare in casa.

È successo lo scorso agosto a Uscio, protagonista un 74enne che adesso è stato denunciato dai carabinieri. I militari della stazione locale hanno raccolto e verificato la testimonianza della coppia, che ha ribadito di avere la servitù di passaggio sul vialetto, e poi hanno rintracciato l’anziano.

L’uomo deve rispondere di violenza privata, minacce gravi e molestia o disturbo alle persone continuata. In casa è stato trovato il coltello a serramanico, lungo circa 18 centimetri, e gli è stato ritirato anche il porto d’armi per la caccia che aveva.