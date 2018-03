Lavora in un centro anziani e ruba nelle stanze, dipendente nei guai

I carabinieri di Recco in collaborazione coi colleghi di Mignanego, al termine di accertamenti, hanno denunciato a piede libero un 32enne, con precedenti di polizia, per il furto commesso all'interno di una residenza per anziani.

Furto in una stanza del centro anziani

L'uomo, un dipendente del centro anziani, durante il suo orario di lavoro si è introdotto all'interno della stanza di una degente rubando un televisore del valore commerciale di 700 euro, poi recuperato dalle forze dell'ordine dopo aver perquisito l'abitazione del presunto ladro.