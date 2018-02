Uscio, residenti detective dichiarano guerra ai ladri

I residenti di Uscio dichiarano guerra ai ladri dopo una serie di furti avvenuti dall'inizio dell'anno a oggi. Effrazioni che si verificano anche nella mezzora in cui si va a fare la spesa con la spiacevole sensazione di essere controllati nei movimenti. «Abbiamo superato i dieci casi in nemmeno due mesi - fanno sapere i cittadini - le denunce non bastano, per questo chiediamo l'installazione di telecamere nelle strade principali e secondarie».

Gli abitanti si sono anche improvvisati detective fotografando le impronte lasciate dai ladri e le serrature sforzate: «Ecco le due impronte sulla tettoia della scarpe da ginnastica, magari corrispondono a quelle degli altri furti». Fanno gruppo i cittadini che cercano di aiutarsi a vicenda e lanciano un grido d'allarme rivolto alle forze dell'ordine che stanno già indagando sulle dinamiche dei furti.