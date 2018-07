Furti nei negozi del centro, coppia in manette

Intorno alle 18.30 di domenica 15 luglio 2018 una coppia è stata fermata oltre le casse dell'Upim di via XX Settembre, da cui tentava di allontanarsi con merce non pagata. In una borsa sono stati trovati diversi articoli sottratti all'esercizio commerciale e privi dell'etichetta antitaccheggio, nonché capi d'abbigliamento precedentemente trafugati dall'Ovs di via Brigata Liguria. Tutta la merce è stata restituita ai negozi.

I due, un 53enne italiano ed una 37enne romena, entrambi residenti in Piemonte e con precedenti di polizia, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato San Fruttuoso per il reato di furto aggravato continuato in concorso.

Fissata per questa mattina la direttissima.