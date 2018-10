Shopping senza pagare alla Upim, un arresto

Un pregiudicato di 42 anni e origini marocchine è stato arrestato dalla Polizia genovese per un furto aggravato commesso all'interno della Upim tra via Perani e via XX Settembre domenica 14 ottobre 2018 intorno alle ore 19.

Il responsabile della sicurezza del negozio ha visto l’uomo entrare nei camerini dell’esercizio commerciale con alcuni capi d’abbigliamento e con una borsa rossa all’apparenza vuota, poco dopo l'ha visto uscire con la borsa piena.

Dopo aver accertato che nel camerino c’erano delle placche antitaccheggio abbandonate a terra, il dipendente ha fermato il ladro oltre la barriera delle casse e ha chiamato la Polizia. Gli agenti del Commissariato Centro hanno accertato che il 42enne aveva rubato tre paia di pantaloni e un paio di scarpe del valore di 145 euro rompendo le placche con un tronchesino trovatogli addosso. Nel corso della mattinata di lunedì 15 ottobre 2018 è stato processato per direttissima.