Pugno in faccia al carabiniere dopo essere stato sorpreso a rubare

Ieri mattina, giovedì 3 maggio 2018, un uomo di 38 anni con numerosi precedenti di polizia e residente ad Alessandria è stato arrestato dai Carabinieri per essere stato sorpreso a rubare all'interno dell'Upim di via XX Settembre e per aver aggredito i militari intervenuti sul posto.

Arresto & aggressione

Il 38enne è stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento ed è stato immediatamente fermato dal personale della vigilanza interna del negozio. Poco dopo sono giunti sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile, ma durante le operazioni di identificazione uno degli agenti è stato colpito con un violento pugno al volto dal ladro che è stato nuovamente bloccato e arrestato per furto aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I capi di abbigliamento rubati, del valore di 255 euro, sono stati recuperati e restituiti mentre il ladro è stato processato per direttissima venerdì 4 maggio 2018. L'agente colpito al volto, infine, è stato medicato e ha riportato lesioni giudicate dai medici guaribili in pochi giorni.