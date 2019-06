Shopping senza pagare in centro, arrestata taccheggiatrice "seriale"

Prima Ovs, poi Tiger, infine Upim: giro di shopping senza pagare per una donna di 48 anni che sabato pomeriggio è stata sorpresa mentre cercava di uscire da un negozio di via XX Settembre con una maglietta che non aveva pagato.

A notare la donna è stato il personal di vigilanza della Upim, che l’ha vista prima prendere un insetticida da uno scaffale e rimuovere la barra antitaccheggio, e poi entrare in un camerino con due t-shirt e uscirne con una sola. Fermata alla cassa, ha dovuto aspettare l’arrivo della polizia, che ha trovato nel suo zaino diversi altri indumenti rubati in negozi e altra merce risultata rubata da altri punti vendita del centro città.

La merce non danneggiata è stata riconsegnata ai vari esercizi commerciali, la donna è stata invece giudicata ieri in direttissima.