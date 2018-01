Ruba vestiti e li nasconde nel camper, fermato dopo l'ennesimo furto

Questa mattina è previsto il processo per direttissima per il camperista, arrestato dopo aver messo a segno alcuni furti all'interno del grande magazzino Upim in via XX Settembre. L'uomo, in vacanza in Liguria insieme al figlio, è entrato diverse volte nel negozio, per uscire poco dopo con addosso alcuni capi di abbigliamento, privati della placca antitaccheggio.

Il fare del camperista, un cinquantenne napoletano, non è passato inosservato al personale della Upim, che ha telefonato ai carabinieri. I militari si sono appostati nei pressi dell'uscita e, all'ennesima scorribanda, hanno fermato il ladro.

Quest'ultimo è stato arrestato per furto aggravato.