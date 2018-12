Uova contraffatte, un sequestro anche a Genova

I Carabinieri dei Nas di Alessandria, in collaborazione con i colleghi di Genova e Torino e i veterinari dell'Asl di Asti hanno sequestrato oltre 300mila uova detenute in un capannone senza autorizzazioni, in condizioni igieniche non idonee e senza le necessarie etichette nell'Astigiano. Contemporaneamente sono state svolte perquisizioni in diversi centri di imballaggio in provincia di Torino e in molti punti vendita della grande distribuzione tra Torino, Asti, Alessandria e anche Genoca, tutti ignari della truffa.

Indagata un'imprenditrice di Asti a cui faceva riferimento la struttura in cui sono state trovate le uova. L'indagine era partita in seguito a una segnalazione anonima.