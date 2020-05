L'uomo più anziano della Liguria compie 108 anni

L'uomo più anziano della Liguria compie oggi 108 anni. Giovanni Vincenzo Vattuone nasce a Genova il 26 maggio del 1912. Vive il dramma della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, ma anche la rinascita dopo aver votato al Referendum costituzionale del 1946. Vede e vive tre Repubbliche, il nuovo Millennio, il Pontificato di ben 6 Papi, l'11 settembre, l'epidemia della Sars ed, infine, la tragedia targata 2020 del covid-19.

Nonno Giovanni ha anche altri record: è uno degli uomini più anziani d'Italia, il più anziano della Liguria e - ancora - è passato indenne a ben tre epidemie. Oltre al coronavirus è infatti sopravvissuto anche all'influenza spagnola (1918-1920) quando aveva appena otto anni e alla Sars (2002-2003) quando era ultranovantenne. Ma quello che fa di lui un vero "highlander" è il fatto di essere stato operato al femore qualche giorno fa, in piena emergenza covid.

A rendere nota la vicenda è l'Associazione Giustitalia della quale Vattuone è socio onorario. Il suo segreto della longevità sono pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, niente fumo e stress e prendere la vita ogni giorno come un dono. Ama il biliardo ma soprattutto la politica: è sempre andato a votare. Oggi, nonostante la quarantena, vive circondato dall'amore e dall'affetto, almeno quello virtuale, dei suoi parenti.

Quest'anno non potrà - per ovvi motivi (ci si è messo non solo il coronavirus ma anche il femore rotto) - festeggiare. L'augurio dell'Associazione è quello di festeggiare l'anno prossimo, con l'affetto non solo virtuale di parenti ed amici, un nuovo traguardo, quello dei 109 anni.