Spaccio vicino all'università, un arresto

Un 24enne di origini nigeriane, pregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia di Genova dopo essere stato sorpreso a spacciare marijuana in vico delle Cavigliere, nei pressi del polo universitario di via Balbi.

Controlli nel centro storico

Ieri pomeriggio, martedì 3 aprile 2018, gli agenti delle volanti hanno effettuato un servizio appiedato nel centro storico per verificare alcune segnalazioni di spaccio ricevute dai residenti nei giorni scorsi. Giunti nelle vicinanze del polo universitario i poliziotti hanno notato, intorno alle 15.45, il nigeriano che stava cedendo ad un uomo dai tratti asiatici una dose di marijuana, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro. Gli agenti hanno quindi fermato il pusher e il compratore sequestrando la droga. Il 24enne, dopo l'arresto, è stato portato in una camera di sicurezza in attesa di giudizio.