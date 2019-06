L'Università regala centinaia di libri

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo regala i volumi doppi delle proprie raccolte e le pubblicazioni scientifiche in giacenza. L'iniziativa prende avvio in occasione della rassegna "Estate a Balbi".

L’Università di Genova e la Scuola di Scienze Umanistiche propongono un ciclo di incontri estivi, da giugno a settembre, per tornare a condividere con la città uno spazio centrale e pubblico come via Balbi, straordinario sito Patrimonio dell’Umanità, tutelato dall'UNESCO.

Dalla storia delle testimonianze ancora presenti nell'apparato decorativo dei palazzi, alla musica, al teatro, fino al ripensamento di questi siti come possibili luoghi in cui ospitare mostre ed esposizioni.

I teatri d’eccezione saranno palazzo Balbi Senarega (via Balbi 4), palazzo Balbi Cattaneo (via Balbi 2) e il palazzo dell’Ateneo (ex Collegio dei Gesuiti, via Balbi 5). Negli atri porticati e nelle sale affrescate si alterneranno musica jazz e barocca, mentre per ogni incontro sarà possibile – con apposite visite guidate – accedere a spazi di straordinario interesse, spesso non noti al pubblico.

Questa speciale occasione coincide con la riqualificazione in atto della grande Galleria del Ratto di Proserpina (già celebrata nelle aperture di maggio) e un progetto più ampio di ripristino e aperture pubbliche degli spazi monumentali dell’Ateneo.