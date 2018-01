Università, 21 master gratuiti per avere un lavoro

Sono 21 i master universitari di primo e secondo livello completamente gratuiti finanziati dalla regione Liguria con tre milioni provenienti dal fondo sociale europeo. Dalla cyber-security alla riabilitazione domiciliare ma anche biologia nutrizionista e gestione di eventi aggregativi; i corsi verranno attivati con un minimo di 20 partecipanti e prevedono 400 posti disponibili. La buona notizia che sono già previsti sbocchi occupazionali per 200 diplomati, circa la metà. Nello specifico l'occupazione garantita va dal 30 percento al 60 percento entro i primi sei mesi dalla conclusione degi studi.

Le materie dei 21 master spaziano dall’industria 4.0 al turismo, dall’Ict alla cyber-security, ma anche salute, sicurezza, disabilità, design, made in Italy, valorizzazione del patrimonio culturale. Corsi dedicati anche alla "specializzazione intelligente regionale": tecnologie del mare (con 3 indirizzi), salute e scienze della vita (4 master), sicurezza e qualità della vita e del territorio (8 master).

Sono circa 240 le imprese e gli enti coinvolti: dall’Istituto italiano di tecnologia all’Ance Genova-Assedil, dall’Istituto Chiossone a Fondazione Ansaldo, ma anche Distretto ligure delle tecnologie marine e SI4Life.

I bandi saranno consultabili da lunedì 22 gennaio a questo link,.Ciascun master prevede un minimo di 1.500 ore di cui almeno il 30% di stage in enti o aziende e almeno il 24% di formazione frontale. Sui 21 master totali, sei sono di primo livello e 15 di secondo livello: nel primo caso, si tratta di corsi destinati a giovani e adulti in cerca di occupazione e occupati in possesso di laurea triennale-diploma accademico di primo livello, mentre nel secondo caso è necessario essere in possesso di una laurea specialistica-diploma accademico di secondo livello (o di laurea di cui al vecchio ordinamento).

Ecco master di primo livello sono:

Riabilitatore disabilità visive

Riabilitazione domiciliare e a distanza supportata dalle tecnologie.

Esperto in progettazione, conduzione e valutazione di interventi socio educativi e di inclusione lavorativa.

Management turistico e valorizzazione territoriale.

Assicurazioni marittime e dei trasporti – MASMET.

Imprenditorialità nel settore creativo per i beni culturali e in particolare per i siti Unesco.

Quelli di secondo livello:

IAS – inquinamento, ambiente, salute.

Esperto in gestione dell’innovazione per tecnologie abilitanti Industria 4.0.

Internet of Things and Big Data

Esperto in progetto integrato del territorio: messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, tutela del paesaggio e sviluppo locale sostenibile.

Building information modelling (BIM) per l’approccio smart al processo edilizio

Cyber-security and critical infrastructure protection

Systems Engineering for Maritime Technologies – FORTEMARE.

Management della trasformazione e qualità del prodotto ittico e agroalimentare.

Management of chemicals – Approccio integrato al Regolamento REACH e altre normative europee sulle sostanze chimiche.

Biologo nutrizionista esperto in approcci integrati per la salute umana.

Psicologo per la presa in carico della famiglia con figlio autistico e l’organizzazione di percorsi psicoeducativi per adolescenti e adulti con ASD (autism spectrum disorder).

Ship agency management, finance and operations.

Responsabile di struttura per l’accoglienza di rifugiati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Esperto in meeting, incentives, conferences, exhibitions (MICE): progettazione, gestione e realizzazione di eventi aggregativi.

Scrittura creativa e progettazione di contenuti digitali.