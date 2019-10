Via Ungaretti, in arrivo nuove telecamere

Il consiglio comunale di martedì 8 ottobre 2019 è iniziato alle ore 14, come di consueto con le interrogazioni a risposta immediata.

Fabio Ariotti (Lega Salvini Premier) ha chiesto informazioni sulla situazione di sicurezza e degrado nel quartiere di via Ungaretti e quali azioni sono allo studio per ricreare le condizioni di vivibilità.

Per la giunta è intervenuto l'assessore Stefano Garassino: «Proprio questa mattina (ieri ndr.) ho avuto un incontro con i miei uffici e, poiché vi sono stati dei risparmi su un fondo, abbiamo pensato di installare altre telecamere, una proprio in quella via, anche per individuare chi, in maniera incivile, abbandona i rifiuti ingombranti come se fosse una discarica. Assicuro che anche i passaggi di controllo saranno intensificati».