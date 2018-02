Sport e disabilità, Uisp contro Comune: «Tagliati i fondi per il 2018»

Dopo 36 anni di collaborazione con il Comune di Genova, il progetto “Handicap-Sport” resta fermo al palo: l’annuncio arriva dal comitato Uisp Genova, che in una nota ha fatto sapere che a oggi i fondi comunali previsti per il progetto sono stati bloccati.

«Per il 2018 le risorse minime necessarie per garantire le attività non sono previste dal Bilancio del Comune di Genova», fa sapere l’Uisp, che ha sottolineato che a oggi sono circa 300 le famiglie che partecipano al progetto, finalizzato all’inserimento di cittadini disabili in attività sportive.

«A seguito della disponibilità espressa dal sindaco Marco Bucci, dall’assessore alle Politiche educative e socio-sanitarie, Francesca Fassio, e dal consigliere delegato allo Sport, Stefano Anzalone, il Comitato UISP di Genova ha avviato le attività anche per l’annualità 2018, cogliendo positivamente la volontà dell’amministrazione di riconfermare il sostegno e implementare le azioni su base pluriennale - prosegue la nota - Con stupore e grande preoccupazione, di contro, si è appreso dai lavori della seduta del 16 febbraio della VII Commissione consiliare Welfare, attraverso le parole dell’assessore Fassio, dell’indisponibilità a Bilancio del contributo minimo necessario per garantire l’attuale piano di azione del progetto».

Il Comitato Uisp ha già inviato una comunicazione al sindaco Bucci per chiedere spiegazioni su quanto accaduto. Nel frattempo, però, si è visto costretto a interrompere le attività sino a quando la situazione non verrà chiarita.