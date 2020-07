Polizia locale, in arrivo l'ufficio mobile

«Per agevolare i cittadini, partirà il servizio di ufficio mobile della Polizia Locale: un vero e proprio presidio in alcuni quartieri come Cornigliano e Voltri dove non c'è una sede fissa». A rivelarlo è stato l'assessore Stefano Garassino martedì 14 luglio in consiglio comunale, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata di Valeriano Vacalebre (Fratelli d'Italia), che ha chiesto informazioni in merito alla possibile apertura di una nuova sede di polizia municipale nel quartiere di Cornigliano.

«Teniamo particolarmente - ha spiegato Garassino - a dare alla sezione di Polizia Locale di Cornigliano una sede degna e, in questo senso, via Bertolotti risulta essere sicuramente ottimale. Per completarla mancano alcuni lavori come l'impianto di climatizzazione, le linee telefoniche e il collegamento via internet».

«Vi è poi un problema logistico a livello di personale - ha chiarito l'assessore - dovuto al dislocamento di agenti sul territorio per affrontare le grandi emergenze degli ultimi tempi come quella di Ponte Morandi, del covid-19 e delle autostrade. Appena riusciremo ad uscire da queste emergenze sarà nostra cura attivare una sede aperta al pubblico».