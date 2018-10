I carabinieri della Stazione di Santa Margherita Ligure hanno arrestato un ufficiale in congedo dell'esercito polacco. Il 43enne è stato condannato a un anno, cinque mesi e ventinove giorni di reclusione per rissa e lesioni gravi. I fatti, accaduti in Polonia, risalgono al 2012. L'ex militare è stato portato nel carcere di Marassi