Sorpreso alla guida ubriaco e senza documenti prende a calci l'auto dei carabinieri

Un giovane genovese di 21 anni, con precedenti di polizia, è stato fermato in via Spinola, a Castelletto, per un controllo stradale.

Privo di documenti di guida e di circolazione era anche completamente ubriaco. I carabinieri, con l'etilometro, hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 2,39 grammi per litro, quasi cinque volte il limite consentito di 0,5.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza è stato anche denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale poiché, nell’opporsi agli accertamenti in corso, ha sferrato un calcio verso la porta posteriore del mezzo militare rompendo la maniglia di apertura.