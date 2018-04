Ubriaco alla guida di un bus diretto al Colombo, a bordo 50 persone

Un autista di 45 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato completamente ubriaco alla guida di un bus navetta partito da Torino e diretto all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova su cui viaggiavano 50 persone.

Come riporta TorinoToday, la polizia stradale di Saluzzo ha fermato l’autista, un uomo di origini romene, sull’autostrada A6 Torino-Savona, all'altezza di Carmagnola, nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 aprile: sottoposto ad alcol test, il tasso di alcol nel sangue è risultato di circa 1,50 grammi per litro, il triplo rispetto al limite imposto per legge, ancora già severa nei confronti di chi guida mezzi di servizio pubblico.

Gli agenti della Stradale hanno dunque denunciato il 45enne per guida in stato di ebbrezza, ritirandogli la patente italiana e quella romena. I 50 passeggeri diretti al Colombo hanno invece proseguito il viaggio con un altro autista fatto arrivate appositamente dalla compagnia.