Forza posto di blocco, inseguito e denunciato

Nella notte fra giovedì 29 e venerdì 30 novembre 2018 i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica, velocità non commisurata in ore notturne in centro abitato e per obblighi verso funzionari e agenti un 41enne di Canicattì, domiciliato a Genova.

L'uomo, dopo un inseguimento, è stato fermato alla guida di un'autovettura e sottoposto a esame con etilometro, al quale è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

L'auto è stata affidata a persona di fiducia, patente di guida ritirata. Il 41enne è stato sanzionato per velocità pericolosa e per inottemperanza all'alt, intimato dai militari.