Minacce e molestie alla Silent Disco, denunciato

Era andato alla Silent Disco di Sestri Levante con un gruppo di amici per ballare con le cuffie nella suggestiva cornice della Baia del Silenzio, ma - dopo qualche bicchiere di troppo - ha iniziato a infastidire gli altri partecipanti. Non contento, quando i carabinieri (già presenti sul posto per il servizio di ordine pubblico) gli si sono avvicinati, ha iniziato a minacciarli.

È finito così nei guai un 24enne di origini marocchine residente a Cicagna, celibe, operaio, volto già noto alle forze dell'ordine.

Dopo averlo riportato alla calma, i carabinieri di Sestri Levante lo hanno identificato e denunciato a piede libero per ubriachezza molesta e minaccia a Pubblico Ufficiale.