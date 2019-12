Ubriaca al ristorante, danneggia 25 auto per “ripicca” contro la sanzione

Ubriaca da Eataly, ha reagito alla sanzione staccata dagli agenti della questura danneggiando le auto parcheggiate nei pressi di via Diaz.

Protagonista della vicenda, una 35enne di origini romene, segnalata dai gestori del ristorante del Porto Antico per il comportamento decisamente sopra le righe causato dall’alcol ingurgitato durante la serata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura, che l’hanno accompagnata negli uffici di via Diaz per compilare la sanzione amministrativa.

Una volta uscita dalla questura, la sanzione ancora in mano, la donna si è sfogata vandalizzando le auto parcheggiate incontrate lungo il suo percorso, da corso Saffi a via Brigata Liguria passando per via Fiasella e via XX Settembre. In totale le auto vandalizzate sono state 25, tra cui 9 auto della Polizia di Stato.

I poliziotti delle volanti e del commissariato San Fruttuoso, subito sulle sue tracce, l’hanno rintracciata in via San Vincenzo, ancora molto agitata. La donna, denunciata per danneggiamento aggravato, è stata portata all’ospedale Galliera e affidata ai medici.