Volume della tv troppo alto, denunciata 90enne

Teneva il volume della televisione troppo alto, disturbando il lavoro di una vicina, una giornalista freelance che alla fine, esasperata, ha deciso di denunciarla.

Il bizzarro caso giudiziario arriva da un condominio del quartiere genovese di San Martino, dove a una donna di 90 anni, sorda e costretta a muoversi con un girello per problemi alle gambe, è stato chiesto un risarcimento di 3mila euro.

Stando a quanto riportato nella denuncia, in passato i condomini avrebbe regalato alla donna un sistema wifi che collega il televisore al suo apparecchio acustico, che non sempre però funziona. E dunque la 90enne spesso sarebbe costretta, a fatica, ad abbassare il volume della tv manualmente: episodi che alla fine hanno fatto scattare la denuncia per disturbo della quiete pubblica.