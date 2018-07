Bucci minaccia lo stop alle Vespe, Club pronti alla protesta

La giunta Bucci ha un animo green e, nel giorno del bilancio dei suoi primi 365 giorni da sindaco celebrato ieri mercoledì 4 luglio a Tursi, rivela i suoi progetti nel campo dei trasporti. A tremare sono i vespisti (circa 20mila mezzi a Genova) visto che le emissioni dei loro scooter rappresentano per il primo cittadino un grosso problema. Sul tavolo della trattativa con i motociclisti Marco Bucci mette eco incentivi e pieno di energia gratis per chi acquista un veicolo elettrico, ma sarà difficile convincere i vespisti ad abbandonare la loro amata due ruote.

E proprio Vittorio Vernazzano, presidente del Vespa Club Genova, è perplesso riguardo alla notizia ma non si espone ancora: «Ci riuniremo con gli altri Vespa Club di Genova e ragioneremo sul da farsi», è il suo commento a caldo.

In arrivo nei prossimi mesi ci saranno anche limitazioni alla circolazione per i motori a due tempi in determinate zone della città dove i livelli di inquinamento preoccupano, come nel centro storico, Cornigliano e Sampierdarena. Il progetto è quello di consentire l'accesso nei vicoli soltanto ai veicoli commerciali a emissioni zero.