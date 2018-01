Mense scolastiche, la protesta del personale della ristorazione a Tursi

«Questa protesta deve essere condivisa, il settore occupa un migliaio di persone, siamo come l'Ilva», è il grido dei sindacati che rappresentano i lavoratori delle mense scolastiche questa mattina, giovedì 25 gennaio, in presidio a Tursi. «Il Comune in qualità di committente deve essere vigile, deve far rispettare le norme contrattuali previste dal capitolato», chiedono i lavoratori e le lavoratrici.

I problemi della ristorazione scolastica portati sul tavolo del sindaco Bucci sono: i frequenti ritardi ed errori costanti nelle retribuzioni, il mancato rispetto del capitolato d’appalto e del contratto nazionale applicato al settore Turismo, la tendenza generale a rincorrere lo sconto che trasforma l’assegnazione degli appalti in appalti al massimo ribasso.

Finito il presidio le maestranze si metteranno in corteo per raggiungere la sede dell'Ufficio Scolastico regionale in via Assarotti, sono attesi rallentamenti in zona Corvetto.